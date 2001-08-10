Сахалинские каратисты завоевали пять медалей на Спартакиаде учащихся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены завоевали два золота, серебро и две бронзы в финале XIII летней юношеской Спартакиады учащихся России в Саранске. Каратисты представляли Южно-Курильск и областную спортшколу восточных видов единоборств. Соревнования проходили по двум программам – ката и кумитэ.

В дисциплине кумитэ золотые медали взяли Вячеслав Болмусов (тренер Расул Керимов) и Ростислав Тян (тренер Алексей Тян). Серебряную награду завоевал подопечный Александра Рима – Максим Мышев. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в ката третье место занял Артём Воротынов, воспитанник тренера Ольги Рудых. Таким образом, сахалинцы привезли пять медалей разного достоинства.

По итогам всех состязаний островная команда заняла третье общекомандное место. Это высокий результат для сборной региона на престижных всероссийских соревнованиях. Тренеры и спортсмены уже начали подготовку к следующим стартам.