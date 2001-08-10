Тихоокеанское
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15:48, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине продолжают выявлять сильнейших боксёров ДФО

На Сахалине продолжают выявлять сильнейших боксёров ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 40 спортсменов сражаются за звание сильнейших на чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет в легкоатлетическом манеже. Мероприятие организовано в рамках реализации проекта Единой России «Выбор сильных».

Сегодня участники сразились в полуфинале.

21 июня в 12:00 состоятся финальные поединки. В 14:00 - награждение. Вход свободный.

 

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