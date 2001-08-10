Соревнования по автоспорту пройдут в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июня на территории дронопорта «Пушистый» организуют региональные соревнования по автомобильному спорту. Спортсмены посоревнуются в двух дисциплинах – «тайм-аттак» и «дрифт». Зрители смогут посетить мероприятие бесплатно – вход для всех желающих свободный.

Заезды в дисциплине «тайм-аттак» начнутся в 10:00. Соревнования по дрифту запланированы на вторую половину дня – старт в 15:00. Оба вида состязаний проведут на одной площадке – дронопорте «Пушистый».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, организаторы подготовили трассу для двух типов заездов. Мероприятие проведут в субботу, 20 июня 2026 года. Организаторы приглашают всех жителей и гостей региона наблюдать за выступлениями пилотов.