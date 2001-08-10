На Сахалине определили сильнейших легкоатлетов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кубок Сахалинской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет и до 18 лет, а также среди мужчин и женщин прошел на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска.
Более 200 атлетов из Анивы, Долинска, Корсакова, Макарова, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска состязались за звание сильнейших.
- Для многих этот региональный старт - итог упорной работы: кто‑то уже в составе сборной команды страны, кто‑то стремится к новым результатам. Желаю честной борьбы, новых личных рекордов и хорошего настроения на соревнованиях, - напутствовал директор спортивной школы летних видов спорта им.Э.М. Комнацкого Антон Воротыляк.
Спортсмены испытали свои силы в беге с барьерами на 110 и 400 метров, беге на 100, 200, 400, 800, 5000 метров, метании копья, толкании ядра и прыжках в длину.
- Погода благоволила высоким достижениям. Я прибежал первым. Но, несмотря на это, хотелось бы улучшить результат на следующих соревнованиях,- сказал участник Максим Игнатченко.
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