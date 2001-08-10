На Сахалине определили сильнейших легкоатлетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет и до 18 лет, а также среди мужчин и женщин прошел на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска.

Более 200 атлетов из Анивы, Долинска, Корсакова, Макарова, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска состязались за звание сильнейших.

- Для многих этот региональный старт - итог упорной работы: кто‑то уже в составе сборной команды страны, кто‑то стремится к новым результатам. Желаю честной борьбы, новых личных рекордов и хорошего настроения на соревнованиях, - напутствовал директор спортивной школы летних видов спорта им.Э.М. Комнацкого Антон Воротыляк.

Спортсмены испытали свои силы в беге с барьерами на 110 и 400 метров, беге на 100, 200, 400, 800, 5000 метров, метании копья, толкании ядра и прыжках в длину.

- Погода благоволила высоким достижениям. Я прибежал первым. Но, несмотря на это, хотелось бы улучшить результат на следующих соревнованиях,- сказал участник Максим Игнатченко.