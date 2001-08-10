Тихоокеанское
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Чемпионат Сахалинской области по пулевой стрельбе среди спортсменов с ПОДА прошел в Троицком

Чемпионат Сахалинской области по пулевой стрельбе среди спортсменов с ПОДА прошел в Троицком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Троицком завершился чемпионат Сахалинской области по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Организатором мероприятия выступил Центр содействия семейному устройству «Звёздный», в тире которого собрались 11 участников.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир включил две дисциплины – «с подставкой» и «стоя». В первой категории золотую медаль завоевал Юрий Наумкин, серебро досталось Игорю Штейнерту, бронзу взял Максим Ковалёв. Во второй дисциплине лучший результат показал Владимир Авилов, Константин Кузминский финишировал вторым, а Кан Вон Чан замкнул тройку призёров.

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