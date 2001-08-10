Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2026
Сейчас 23:15
72,75|84,34
Жителей и гостей Южно-Сахалинска предупреждают об отключениях воды
11:14, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сильнейших боксёров Дальнего Востока выявляют на Сахалине

Сильнейших боксёров Дальнего Востока выявляют на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет.

Соревнования принимает легкоатлетический манеж, где за звание сильнейших сражаются 43 спортсмена из семи регионов ДФО

- Для нас большая честь принимать лучших боксёров Дальнего Востока на сахалинской земле. Бокс – это не только сила и мастерство, но и характер, дисциплина и уважение к сопернику. Уверен, что предстоящие поединки подарят зрителям яркие эмоции, а спортсменам – возможность проявить свои лучшие качества. Желаю всем участникам честной борьбы, красивых боёв и уверенных побед! – напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Островной регион на состязаниях представляют семь боксёров. Один из них – Данияр Агаев.

- В этом спорте я уже восемь лет. Полюбил его за невероятные эмоции, поэтому настроен только на успех. Готовился к сегодняшним соревнованиям несколько месяцев и чувствую, что полностью готов к победе, - поделился эмоциями сахалинец.

Турнир продлится до 19 июня. Победители получат путёвки на II Всероссийскую Спартакиаду между субъектами РФ, которая пройдёт в Челябинске и чемпионат России в Саранск.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?