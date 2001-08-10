Сильнейших боксёров Дальнего Востока выявляют на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет.
Соревнования принимает легкоатлетический манеж, где за звание сильнейших сражаются 43 спортсмена из семи регионов ДФО
- Для нас большая честь принимать лучших боксёров Дальнего Востока на сахалинской земле. Бокс – это не только сила и мастерство, но и характер, дисциплина и уважение к сопернику. Уверен, что предстоящие поединки подарят зрителям яркие эмоции, а спортсменам – возможность проявить свои лучшие качества. Желаю всем участникам честной борьбы, красивых боёв и уверенных побед! – напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
Островной регион на состязаниях представляют семь боксёров. Один из них – Данияр Агаев.
- В этом спорте я уже восемь лет. Полюбил его за невероятные эмоции, поэтому настроен только на успех. Готовился к сегодняшним соревнованиям несколько месяцев и чувствую, что полностью готов к победе, - поделился эмоциями сахалинец.
Турнир продлится до 19 июня. Победители получат путёвки на II Всероссийскую Спартакиаду между субъектами РФ, которая пройдёт в Челябинске и чемпионат России в Саранск.
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