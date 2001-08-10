Более 200 сахалинцев поборолись за Кубок области по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошёл Кубок Сахалинской области по плаванию. Участниками стали более 200 пловцов. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования состоялись в 50-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта имени В. В. Сальникова.

За победу боролись пловцы в возрасте от 12 лет и старше. География участников охватила три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск. Программа состязаний включила все основные стили – вольный, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание.

Одним из участников соревнований стал 14-летний Артём Старцов. Спортсмен занимается плаванием восемь лет и специализируется исключительно на вольном стиле. Юноша признался, что в последнее время выступать стало сложнее из-за проблем с дыханием, но он продолжает работать над своими результатами. За плечами Артёма уже множество стартов.