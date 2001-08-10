Юные сахалинцы разыграли награды фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске завершились состязания по парусному спорту в рамках фестиваля «Паруса России». Участие в физкультурном мероприятии приняли 27 юных спортсменов из Невельска и Холмска – они боролись за победу в классах «Оптимист Серебряный флот», «Оптимист Золотой флот» и «Лучи Мини». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, эти старты стали частью реализации государственной программы «Спорт России», которую инициировал президент РФ Владимир Путин.

В классе «Оптимист Серебряный флот» лучший результат показал Станислав Паньков. Второе место занял Микаэль Меньшиков, а тройку лидеров замкнул Михаил Ревин. Среди участников класса «Оптимист Золотой флот» первым финишировал Леонид Беликаев. Серебро взял Артур Тимохин, бронзу – Амина Фёдорова.

В классе «Луч Мини» золотую награду завоевал Максим Костин. Серебряная медаль досталась Амилии Фёдоровой, бронзовая ушла Анжелике Александровой. Таким образом, все три возрастные и квалификационные группы юных сахалинских яхтсменов выявили своих чемпионов.