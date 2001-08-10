Юный сахалинский тхэквондист Семён Кресов взял бронзу всероссийского первенства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Нальчике проходят всероссийские соревнования по тхэквондо, где сахалинский спортсмен сумел подняться на пьедестал. По итогам первенства России среди возрастной категории 12-14 лет представитель островного региона получил бронзовую медаль.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, 10 июня 2026 года стало известно, что тхэквондист Семён Кресов расположился на третьем месте на первенстве России по тхэквондо ВТФ. Турнир среди юношей и девушек 12-14 лет собрал в эти дни в столице Кабардино-Балкарии 778 сильнейших бойцов, которые представляют 59 регионов страны.
Островному спортсмену пришлось провести пять крайне сложных поединков. До того как выйти в полуфинал, сахалинец одержал четыре убедительные победы, оставив позади соперников из Московской и Самарской областей, Республики Дагестан, а также из Москвы. В пятом бою, когда до финала оставался всего один шаг, Семён в равной и напряженной борьбе уступил представителю Краснодарского края. В итоге он стал обладателем бронзовой награды и благодаря этому результату вошёл в состав национальной сборной команды России.
Тренируют островного спортсмена Денис Ким и Чан Де Сир.
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