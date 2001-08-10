Жители Сахалина смогут сдать нормативы ГТО на стадионе "Космос"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В предстоящий праздничный день жители Сахалинской области смогут не только отдохнуть, но и проверить свою физическую подготовку. Для всех желающих организуют возможность выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, фестиваль добра, приуроченный ко Дню России, пройдёт в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоится 10 июня 2026 года.
Островитян и гостей областного центра ожидают десятки различных площадок, которые разместятся на территории стадиона «Космос». Для приверженцев здорового образа жизни предусмотрена особая программа: с 12:00 до 16:00 они смогут сделать первые шаги к получению своего знака отличия комплекса ГТО.
Принять участие в сдаче нормативов вправе все желающие, у которых имеется уникальный идентификационный номер. Получить УИН можно после регистрации на официальном сайте комплекса (вкладка «Личный кабинет»).
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