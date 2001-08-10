Более 200 атлетов разыгрывают Кубок Сахалинской области по плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине определили первых лидеров Кубка области по плаванию. Соревнования принимает бассейн спортшколы водных видов спорта имени В.В. Сальникова в Южно-Сахалинске, где стартовал турнир с участием более 200 спортсменов из Корсакова, Холмска и областного центра.
Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин поприветствовал участников и пожелал им удачи. «Поздравляю участников с открытием соревнований! Это важная ступень в реализации целей для многих спортсменов и их тренеров. Желаю удачи и легкой воды», – обратился к пловцам Станислав Тюрин.
В первый день соревнований атлеты испытали свои силы на нескольких дистанциях: 50, 100, 200 и 1500 метров. Спортсмены выступали на спине, вольным стилем, брассом и баттерфляем. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, организаторы предусмотрели свободный вход для зрителей – наблюдать за борьбой могут все желающие.
По итогам первого соревновательного дня лучшими в своих дисциплинах стали воспитанники спортшколы имени В.В. Сальникова: София Тутасова, Кирилл Вотинов, Степанида Бронникова, Ксения Ветютьнева, Евгений Кенийз, Диана Расулжанова, Андрей Бухарин и Валерия Стародубенко. Также звание сильнейшего завоевал представитель спортивной школы Южно-Сахалинска Роман Иванов.
Сахалинский мастер спорта Андрей Бухарин поделился впечатлениями от турнира. «Одной из самых сложных дистанций на этих соревнованиях для меня оказалась 200 метров баттерфляем. И это несмотря на то, что я финишировал первым. В основном я плаваю на спине, но на этот турнир заявился на максимально непривычные для меня дистанции – решил испытать себя и свои силы», – отметил спортсмен.
Состязания продолжатся 10 и 11 июня. Организаторы назначили начало на 10:00. Вход для зрителей остаётся свободным.
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