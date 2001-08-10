Более 200 гимнасток из Сахалинской области и Хабаровска разыграли награды турнира

20 мая 2026 года в Южно-Сахалинске завершился открытый региональный турнир по эстетической гимнастике "Родные острова". Соревнования прошли в учебно-тренировочном центре "Восток" и собрали более 200 участниц в возрасте от 4 до 16 лет из Анивы, села Троицкое, Южно-Сахалинска и Хабаровска.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, организаторы турнира разделили гимнасток на пять возрастных категорий. Среди девочек 6-8 лет победу одержали южно-сахалинские коллективы "Мириада-Венера" и "Созвездие – Лира". Серебряные награды завоевали "Сияние" (Южно-Сахалинск) и "Жемчужины" (Троицкое). Бронзу взяла "Магнолия" из Анивы.

В возрастной группе 8-10 лет первое место заняла команда "Созвездие-Луна" (Южно-Сахалинск). Вторыми стали гимнастки из троицкого "Идель-Восхода". Третье место разделили "Индиго" (Анива) и хабаровское "Вдохновение-Сапфир". Среди участниц 10-12 лет золото заработали "Кристалл-Оникс" (Южно-Сахалинск) и "Воображение" (Хабаровск). Серебро получили "Аврора" (Южно-Сахалинск) и "Кода" (Анива). Бронзу взял хабаровский "Вдохновение-Изумруд". Сильнейшей среди девочек 12-14 лет стала команда "Камелия-Веста" из Южно-Сахалинска, победив "Созвездие-Феникс" (Южно-Сахалинск). Почётное третье место занял хабаровский коллектив "Вдохновение-Алмаз". Лидерами среди девушек 14-16 лет стали южно-сахалинские гимнастки из "Мерцания-Ювенты". На вторую ступень пьедестала поднялся хабаровский "Амадэй". Третье место занял "Эдельвейс" (Южно-Сахалинск).