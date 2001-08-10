Сахалинцы взяли две медали на чемпионате России по прыжкам в воду

Сахалинские спортсмены Григорий Иванов и Ульяна Клюева завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по прыжкам в воду в Казани, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области

Григорий занял второе место в синхронных прыжках на трамплине 3 м, а Ульяна - третье на трамплине 3 м.

Это ключевой национальный старт сезона, собравший сильнейших спортсменов для соревнований на трамплинах (1 м, 3 м) и вышке (10 м), включая синхронные прыжки.