Сахалинские мотогонщики завоевали четыре бронзы на чемпионате и первенстве ДФО

Островитяне Владислав Семин и Виталий Огневский стали бронзовыми призёрами чемпионата Дальневосточного федерального округа по мотокроссу, который прошёл в Уссурийске. Сборная Сахалинской области заняла третьи командные места как в первенстве, так и в чемпионате Дальнего Востока.

В чемпионате среди мужчин бронзу в классе 125 взял Владислав Семин. В классе 250 бронзовую награду завоевал Виталий Огневский, который также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Честь островного региона на этих состязаниях также защищали Захар Иванов в классе 125, Иван Лысик и Николай Якушин в классе 250.

В первенстве зачётные очки команде принесли Дмитрий Пупена в классе 65, Дмитрий Якушин, Макар Аксютин и Даниил Буйвол в классе 85, а также Альберт Клейменов, Максим Голофаст и Артём Ли в классе 125 среди юношей.