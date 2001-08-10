В Южно-Сахалинске прошел региональный кубок по компьютерному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда Nightplugg из Южно-Сахалинска и Корсакова стала победителем Кубка Сахалинской области по компьютерному спорту. Турнир по дисциплине Counter Strike 2 (Тактический трехмерный шутер) состоялся 18 мая 2026 года в компьютерном клубе MIRAI в Южно-Сахалинске.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в соревнованиях приняли участие более 40 киберспортсменов из Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска. Капитан команды Атлант Никита Зубков отметил, что играет в Counter Strike на протяжении 12 лет. Для него это не первый турнир – киберспорт, помимо общения с единомышленниками, дает свободу мышления, а настрой у спортсмена, как всегда, на победу.
Победителями турнира стали Дмитрий Доронин из Корсакова, южносахалинцы Павел Бессмертный, Виталий Хижняк, Руслан Тепсуркаев и Семен Хайдуков в составе команды Nightplugg. Второе место заняла команда True crime – Константин Шишкин, Никита Коротков, Кирилл Артемьев, Борис Ким и Матвей Воробьёв из Южно-Сахалинска. Почетное третье место завоевали южносахалинцы из команды Барончик – Егор Ким, Андрей Ян, Никита Стариков, Родион Тё и Баир Доржиев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 14 Мая Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?