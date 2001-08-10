В Южно-Сахалинске прошел региональный кубок по компьютерному спорту

Команда Nightplugg из Южно-Сахалинска и Корсакова стала победителем Кубка Сахалинской области по компьютерному спорту. Турнир по дисциплине Counter Strike 2 (Тактический трехмерный шутер) состоялся 18 мая 2026 года в компьютерном клубе MIRAI в Южно-Сахалинске.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в соревнованиях приняли участие более 40 киберспортсменов из Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска. Капитан команды Атлант Никита Зубков отметил, что играет в Counter Strike на протяжении 12 лет. Для него это не первый турнир – киберспорт, помимо общения с единомышленниками, дает свободу мышления, а настрой у спортсмена, как всегда, на победу.

Победителями турнира стали Дмитрий Доронин из Корсакова, южносахалинцы Павел Бессмертный, Виталий Хижняк, Руслан Тепсуркаев и Семен Хайдуков в составе команды Nightplugg. Второе место заняла команда True crime – Константин Шишкин, Никита Коротков, Кирилл Артемьев, Борис Ким и Матвей Воробьёв из Южно-Сахалинска. Почетное третье место завоевали южносахалинцы из команды Барончик – Егор Ким, Андрей Ян, Никита Стариков, Родион Тё и Баир Доржиев.