Сахалинские легкоатлеты завоевали 48 медалей на первенстве ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области добыла 48 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, островитяне принесли региону 18 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых наград.

Состязания среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет принял стадион «Спартак» Южно-Сахалинска 15 мая 2026 года. Организаторы собрали более 250 спортсменов из Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, республик Бурятия и Саха (Якутия). Участники испытали свои силы в метании копья, ходьбе на 5000 метров, прыжках в длину и в высоту, беге с барьерами на 100, 110 и 400 метров, толкании ядра, беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров, эстафетах 4х100 метров и 4х400 метров, метании молота и диска, тройном прыжке, беге с препятствиями на 2000 и 3000 метров, а также в серии смешанных эстафет.

По итогам соревнований победителями в личных категориях стали Михаил Кожаров, Алиса Митрофанова, Назар Суходолов, Елена Рябенко, Валерия Кудашева, Павел Малахов, Артур Кохан, Мария Юрина, Артём Вяткин, Валентин Романюк и Полина Григорьева. В эстафетных гонках лидировали два квартета: Михаил Кожаров, Роман Мирошниченко, Илья Платика и Алексей Заболотный, а также Дарья Стяжкина, Виктория Волошина, Дарья Гришина и Ева Алексеева.

