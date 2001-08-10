Сахалинские легкоатлеты завоевали 48 медалей на первенстве ДФО

Сборная Сахалинской области добыла 48 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, островитяне принесли региону 18 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых наград.

Состязания среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет принял стадион «Спартак» Южно-Сахалинска 15 мая 2026 года. Организаторы собрали более 250 спортсменов из Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, республик Бурятия и Саха (Якутия). Участники испытали свои силы в метании копья, ходьбе на 5000 метров, прыжках в длину и в высоту, беге с барьерами на 100, 110 и 400 метров, толкании ядра, беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров, эстафетах 4х100 метров и 4х400 метров, метании молота и диска, тройном прыжке, беге с препятствиями на 2000 и 3000 метров, а также в серии смешанных эстафет.

По итогам соревнований победителями в личных категориях стали Михаил Кожаров, Алиса Митрофанова, Назар Суходолов, Елена Рябенко, Валерия Кудашева, Павел Малахов, Артур Кохан, Мария Юрина, Артём Вяткин, Валентин Романюк и Полина Григорьева. В эстафетных гонках лидировали два квартета: Михаил Кожаров, Роман Мирошниченко, Илья Платика и Алексей Заболотный, а также Дарья Стяжкина, Виктория Волошина, Дарья Гришина и Ева Алексеева.