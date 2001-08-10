Сахалинские легкоатлеты завоевали 48 медалей на первенстве ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная Сахалинской области добыла 48 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, островитяне принесли региону 18 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых наград.
Состязания среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет принял стадион «Спартак» Южно-Сахалинска 15 мая 2026 года. Организаторы собрали более 250 спортсменов из Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, республик Бурятия и Саха (Якутия). Участники испытали свои силы в метании копья, ходьбе на 5000 метров, прыжках в длину и в высоту, беге с барьерами на 100, 110 и 400 метров, толкании ядра, беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров, эстафетах 4х100 метров и 4х400 метров, метании молота и диска, тройном прыжке, беге с препятствиями на 2000 и 3000 метров, а также в серии смешанных эстафет.
По итогам соревнований победителями в личных категориях стали Михаил Кожаров, Алиса Митрофанова, Назар Суходолов, Елена Рябенко, Валерия Кудашева, Павел Малахов, Артур Кохан, Мария Юрина, Артём Вяткин, Валентин Романюк и Полина Григорьева. В эстафетных гонках лидировали два квартета: Михаил Кожаров, Роман Мирошниченко, Илья Платика и Алексей Заболотный, а также Дарья Стяжкина, Виктория Волошина, Дарья Гришина и Ева Алексеева.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
13:16 12 Мая В Анивском районе автомобиль опрокинулся в кювет
08:29 12 Мая За два дня автоинспекторы Сахалина задержали 15 нетрезвых водителей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
Выбор редакции
- 09:41 Вчера На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 14 Мая Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 13 Мая Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?