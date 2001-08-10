Более 140 юных фигуристов разыграли медали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовало первенство Сахалинской области по фигурному катанию на коньках «Хрустальный лёд» – за медали борются более 140 юных спортсменов из Приморского края, Амурской и Сахалинской областей. Ледовая арена Учебно-тренировочного центра «Восток» приняла участников 15 мая 2026 года. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, для островных фигуристов эти состязания стали отборочными в региональную сборную на следующий сезон.

Главный судья соревнований Павел Самохин отметил – с каждым годом организаторы наблюдают заметный прогресс в уровне подготовки участников турнира. Юные фигуристы становятся смелее, техничнее и артистичнее. Павел Самохин подчеркнул, что тренеры проделывают огромную работу из года в год, а сами соревнования служат мощным стимулом для развития каждого спортсмена. Он пожелал всем фигуристам показать свой настоящий максимум.

На церемонии открытия участники и гости поздравили с юбилеем сахалинского тренера и члена совета региональной федерации фигурного катания Елену Серковскую. Присутствующие отметили её высокий профессионализм и безмерный вклад в развитие фигурного катания на коньках в Сахалинской области. Павел Самохин добавил – дебютантов среди участников нет, однако стоит выделить спортсменов из Макарова, для которых нынешние соревнования стали лишь вторыми крупными стартами на региональном уровне.