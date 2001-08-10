Более 140 юных фигуристов разыграли медали "Хрустального льда" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовало первенство Сахалинской области по фигурному катанию на коньках «Хрустальный лёд» – за медали борются более 140 юных спортсменов из Приморского края, Амурской и Сахалинской областей. Ледовая арена Учебно-тренировочного центра «Восток» приняла участников 15 мая 2026 года. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, для островных фигуристов эти состязания стали отборочными в региональную сборную на следующий сезон.
Главный судья соревнований Павел Самохин отметил – с каждым годом организаторы наблюдают заметный прогресс в уровне подготовки участников турнира. Юные фигуристы становятся смелее, техничнее и артистичнее. Павел Самохин подчеркнул, что тренеры проделывают огромную работу из года в год, а сами соревнования служат мощным стимулом для развития каждого спортсмена. Он пожелал всем фигуристам показать свой настоящий максимум.
На церемонии открытия участники и гости поздравили с юбилеем сахалинского тренера и члена совета региональной федерации фигурного катания Елену Серковскую. Присутствующие отметили её высокий профессионализм и безмерный вклад в развитие фигурного катания на коньках в Сахалинской области. Павел Самохин добавил – дебютантов среди участников нет, однако стоит выделить спортсменов из Макарова, для которых нынешние соревнования стали лишь вторыми крупными стартами на региональном уровне.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:11 Сегодня 3335 нарушений правил дорожного движения зафиксировали камены на Сахалине за сутки
09:41 Сегодня На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
10:36 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой по 60рублей за килограмм
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
Выбор редакции
- 09:41 Сегодня На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 Вчера Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 Вчера Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 13 Мая Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?