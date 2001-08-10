На Сахалине стартовало первенство ДФО по легкой атлетике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске дан старт первенству Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. Более 250 спортсменов из Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия) соревнуются в различных дисциплинах.
- Сегодня у нас знаменательное событие - впервые в российский период истории на Сахалине будет проводиться спортивная ходьба. Кроме того, за последние четыре года отмечено рекордное количество приезжих спортсменов - 160 ребят из других регионов принимают участие в этом турнире, - отметил главный судья Алексей Жижикин.
В первый день атлеты состязались в метании копья, ходьбе на 5000 метров, прыжках в длину и в высоту, беге с барьерами на 100 и 110 м, толкании ядра, беге на 100, 200, 400, 1500 м и эстафете 4х100 м.
- В среднем я тренируюсь пять дней в неделю по два часа. Занимаюсь прыжками в длину уже 8 лет. Планирую установить свой личный рекорд - 6 метров. Сейчас прыгаю 5,54 м, - рассказала участница из Владивостока Анастасия Крузман.
Первенство продлиться до 15 мая. Завтра, 14 мая, спортсмены померяться силами в метании молота и диска, тройном прыжке, прыжках в высоту и в длину, барьерном беге на 400 метров, беге на 200, 800, 3000 и 5000 м и эстафете 4х400 м.
Сахалинцев и гостей региона приглашают поболеть за участников. Начало в 9:00 на стадионе «Спартак».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:33 Сегодня Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
10:33 Сегодня На Сахалине росгвардейцы за неделю изъяли более 30 единиц оружия
09:29 Сегодня 1750 нарушений за сутки зафиксировали стационарные камеры на дорогах Сахалина
09:58 Сегодня Для воспитанников детского сада "Ромашка" в Южно-Сахалинске провели экологический урок
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
17:53 6 Мая В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дорог
13:41 7 Мая ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
- 17:07 Вчера Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
- 14:49 Вчера Сахалинцев приглашают на тематическую экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 10:00 8 Мая Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?