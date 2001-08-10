На Сахалине стартовало первенство ДФО по легкой атлетике

В Южно-Сахалинске дан старт первенству Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. Более 250 спортсменов из Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия) соревнуются в различных дисциплинах.

- Сегодня у нас знаменательное событие - впервые в российский период истории на Сахалине будет проводиться спортивная ходьба. Кроме того, за последние четыре года отмечено рекордное количество приезжих спортсменов - 160 ребят из других регионов принимают участие в этом турнире, - отметил главный судья Алексей Жижикин.

В первый день атлеты состязались в метании копья, ходьбе на 5000 метров, прыжках в длину и в высоту, беге с барьерами на 100 и 110 м, толкании ядра, беге на 100, 200, 400, 1500 м и эстафете 4х100 м.

- В среднем я тренируюсь пять дней в неделю по два часа. Занимаюсь прыжками в длину уже 8 лет. Планирую установить свой личный рекорд - 6 метров. Сейчас прыгаю 5,54 м, - рассказала участница из Владивостока Анастасия Крузман.

Первенство продлиться до 15 мая. Завтра, 14 мая, спортсмены померяться силами в метании молота и диска, тройном прыжке, прыжках в высоту и в длину, барьерном беге на 400 метров, беге на 200, 800, 3000 и 5000 м и эстафете 4х400 м.

Сахалинцев и гостей региона приглашают поболеть за участников. Начало в 9:00 на стадионе «Спартак».