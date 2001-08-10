Три сахалинских проекта вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область отправила три проекта в полуфинал VI сезона всероссийского конкурса «Ты в игре». Организаторы включили их в топ-250 лучших инициатив со всей страны.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в полуфинал вышли детсадовская семейная лига «Хоккей в валенках», гонка с препятствиями Pride Race и Сахалинский плавательный марафон.

«Хоккей в валенках» вовлекает в спорт самых маленьких детей и их родителей – игры проходят на заснеженных площадках без сложной экипировки. Pride Race зародился в 2018 году с детских стартов и превратился в масштабное ежегодное событие, которое собирает сотни участников. Сахалинский плавательный марафон изначально создавали как межсезонную подготовку триатлетов, но проект быстро стал открытым для всех желающих независимо от возраста и уровня подготовки.

Любой желающий может поддержать сахалинские проекты в народном голосовании. Оно пройдёт с 23 по 30 апреля на официальном сайте конкурса тывигре.рф. Всего от Сахалинской области подавали 13 проектов, из них три дошли до полуфинала. На конкурс, который проводят в рамках госпрограммы «Спорт России» при поддержке Минспорта РФ, в этом году прислали 6 133 заявки со всей страны.