Шахматный турнир среди работников культуры впервые прошел на Сахалине

В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир среди работников культуры региона. Интеллектуальные состязания приурочили к предстоящему профессиональному празднику.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, встреча состоялась 15 марта. За шахматными досками собрались представители четырех учреждений: самой библиотеки, областного центра народного творчества, областного исторического архива и областного художественного музея.

Мероприятие позволило любителям шахмат не только проверить свои силы, но и пообщаться с коллегами из смежных сфер. В дружеской атмосфере участники обменивались опытом и укрепляли профессиональные связи.

В командном зачете победу одержала сборная Сахалинского областного центра народного творчества. Коллектив возглавлял директор учреждения Виктор Степанов. Второе место после упорной борьбы заняла команда областного исторического архива. Третьими стали хозяева площадки - представители СахОУНБ.

Помимо командных соревнований, определились и сильнейшие в личном зачете. Лучший результат показал ведущий программист библиотеки Сергей Ли. Серебряным призером стал ведущий специалист по жанрам творчества ОЦНТ Александр Ли. Замкнул тройку лидеров художник-реставратор областного художественного музея Александр Дегтярёв.

В пресс-службе библиотеки отметили, что организаторы надеются на продолжение турнира. Проведение таких соревнований может стать ежегодной традицией, которая поможет популяризировать интеллектуальные виды спорта в культурной среде Сахалинской области.