В Южно-Сахалинске водитель лишенный прав на два года снова пойман за рулем пьяным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске перед судом вновь предстанет местный житель, которого обвиняют в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уже имел неснятую судимость за аналогичное преступление, однако это не остановило его от повторного нарушения.
Следствием установлено, что вечером 3 сентября 2025 года гражданин, находившийся в состоянии опьянения, сел за руль и отправился кататься по улицам областного центра. При этом на тот момент он уже был осужден приговором Углегорского городского суда Сахалинской области и лишен права управлять транспортными средствами на два года.
В районе дома № 9 по улице Крымской в Южно-Сахалинске автомобиль остановили инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области. У водителя были выявлены явные признаки опьянения, после чего его отстранили от управления. Мужчину направили на медицинское освидетельствование, однако от его прохождения он отказался. Тем самым, как поясняют в правоохранительных органах, обвиняемый не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Речь идет об управлении автомобилем лицом, находящимся в опьянении и имеющим судимость за аналогичное деяние по той же статье. Санкция данной нормы предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в нетрезвом виде является одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения, которое нередко приводит к трагическим последствиям. Повторное совершение подобного проступка свидетельствует о пренебрежении законом и общественной безопасностью. Санкции за такие деяния постоянно ужесточаются, включая крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы. Ответственность за подобные поступки неизбежна и будет только расти.
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