Сахалинцы еще могут успеть получить стартовые номера на

XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" стартует в селе Троицкое 14 февраля, но получить заветный стартовый номер участники должны уже сегодня, 12 февраля. Организаторы установили крайний срок выдачи - вечер текущего дня. Номера ждут владельцев в двух пунктах: в легкоатлетическом комплексе "Триумф" на улице Горького в Южно-Сахалинске и в спорткомплексе села Троицкое на Центральной, 43-В. Оба пункта работают до 19:00.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, онлайн-регистрация на портале Госуслуг уже завершена. Однако те, кто не успел подать заявку дистанционно, всё ещё могут стать участниками гонки. Для этого необходимо лично прийти сегодня в "Триумф" и пройти регистрацию на месте - также до 19:00.

Организаторы напоминают: без полного пакета документов стартовый номер не выдадут. Участникам необходимо иметь при себе паспорт (для детей - свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, страховой полис жизни и здоровья, а главное - медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Людям с ограниченными возможностями здоровья дополнительно потребуется справка об инвалидности.

"Лыжня России" остаётся самым массовым зимним спортивным событием в стране. На Сахалине центральной площадкой гонки традиционно становится Троицкое. Участников ждут дистанции разной протяжённости, горячий чай и полевая кухня. Оргкомитет просит не откладывать получение номеров на последний час - в пиковое время в пунктах выдачи возможны очереди.

