Сахалинцы еще могут успеть получить стартовые номера на "Лыжню России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" стартует в селе Троицкое 14 февраля, но получить заветный стартовый номер участники должны уже сегодня, 12 февраля. Организаторы установили крайний срок выдачи - вечер текущего дня. Номера ждут владельцев в двух пунктах: в легкоатлетическом комплексе "Триумф" на улице Горького в Южно-Сахалинске и в спорткомплексе села Троицкое на Центральной, 43-В. Оба пункта работают до 19:00.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, онлайн-регистрация на портале Госуслуг уже завершена. Однако те, кто не успел подать заявку дистанционно, всё ещё могут стать участниками гонки. Для этого необходимо лично прийти сегодня в "Триумф" и пройти регистрацию на месте - также до 19:00.
Организаторы напоминают: без полного пакета документов стартовый номер не выдадут. Участникам необходимо иметь при себе паспорт (для детей - свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, страховой полис жизни и здоровья, а главное - медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Людям с ограниченными возможностями здоровья дополнительно потребуется справка об инвалидности.
"Лыжня России" остаётся самым массовым зимним спортивным событием в стране. На Сахалине центральной площадкой гонки традиционно становится Троицкое. Участников ждут дистанции разной протяжённости, горячий чай и полевая кухня. Оргкомитет просит не откладывать получение номеров на последний час - в пиковое время в пунктах выдачи возможны очереди.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:45 Сегодня Моряк пытался ввезти на Курилы из Японии контрабандный алкоголь и сигареты
09:01 Сегодня Более 140 нарушений ПДД пресекли сотрудники Госавтоинспекции на Сахалине за сутки
10:56 Сегодня Пьяный приморец напал с ножом на 11-летнюю спящую дочь
10:59 Сегодня Навага от 80 рублей, минтай и камбала - от 95: где купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске 12 февраля
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
17:55 6 Февраля Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 14:12 Сегодня Сахалинцы еще могут успеть получить стартовые номера на "Лыжню России"
- 10:25 Вчера На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
- 14:41 10 Февраля На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 10 Февраля Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?