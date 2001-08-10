В Южно-Сахалинске на улице Дзержинского на два дня ограничат движение

В Южно-Сахалинске на два дня ограничат движение на участке улицы Дзержинского. Дорожные службы будут укладывать новый асфальт.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, работы пройдут 16 и 17 апреля с 9 утра до 6 вечера. Под ограничение попадает отрезок от Компроспекта до улицы Буюклы.

Автомобилистов просят заранее продумывать маршруты объезда. Также водителям не советуют оставлять личный транспорт в местах стоянки, в том числе на ночь, – машины могут помешать работе бригад.