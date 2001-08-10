Росгвардейцы за неделю изъяли у сахалинцев 28 единиц оружия и 187 патронов

Сотрудники Росгвардии нашли нарушения у двух владельцев оружия и изъяли 28 стволов за одну неделю. Больше всего ружей у сахалинцев забрали из-за того, что те не прошли обязательных врачей.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, за минувшую неделю ведомство проверило больше 120 мест хранения оружия. В Аниве, Томари, Углегорске, Корсакове, Курильске и в Южно-Сахалинске росгвардейцы изъяли 18 охотничьих ружей и 115 патронов. Причина – владельцы не прошли медицинское освидетельствование, которое подтверждает отсутствие противопоказаний к владению оружием.

 Ещё три гладкоствольных ружья правоохранители изъяли у жителя областного центра, которого подозревают в совершении умышленного преступления.

Всего за неделю росгвардейцы поместили на временное хранение 28 единиц огнестрельного оружия и 187 патронов. Кроме того, они аннулировали одно разрешение на хранение и ношение оружия. Добровольно сахалинцы сдали 10 единиц огнестрельного оружия.

Параллельно ведомство оказывало и государственные услуги. За неделю от граждан и организаций поступило 231 заявление в области оборота оружия и частной охранной деятельности. С учётом более ранних обращений сотрудники Росгвардии рассмотрели 241 заявление.

Ведомство напоминает владельцам охотничьего оружия о правилах безопасности в период весенней охоты. При себе необходимо иметь паспорт и разрешение на хранение и ношение. Длинноствольное оружие носят в расчехленном виде со снаряжённым магазином, но обязательно на предохранителе. Досылать патрон в патронник можно только перед самым применением оружия.

