Ресторан "Гиорги" приглашает детей на кулинарный мастер-класс по выходным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Родители, теперь ваши выходные могут быть не только вкусными, но и полезными для развития ребенка. Каждую субботу и воскресенье ресторан грузинской кухни "Гиорги" превращается в кулинарную школу для юных шеф-поваров.
Приводите ребенка на мастер-класс, где он своими руками приготовит два главных хита грузинской кухни.
Что входит в программу:
- Приготовление хачапури по-аджарски. Ребенок научится работать с тестом, правильно выложит сырную начинку и аккуратно разобьет яйцо в центр горячей "лодочки".
- Приготовление домашнего лимонада. Под руководством повара ребенок смешает свежие цитрусы, мяту и сироп, чтобы получился идеальный освежающий напиток.
Стоимость участия - 1500 рублей. В эту сумму уже входят все продукты, фартук, помощь шеф-повара и, конечно, готовое блюдо с напитком, которые ребенок заберет с собой или попробует сразу.
Пока дети заняты процессом, родители могут спокойно насладиться обедом в ресторане, заказав любимые блюда из нового меню.
Детали мастер-класса:
- Даты: каждые суббота и воскресенье.
- Время начала: с 12:00.
Количество мест за кулинарным столом ограничено.
Запись на мастер-классы уже открыта!
Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8 (4242) 47-87-17.
Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8 (4242) 47-87-17.
Сайт: https://g-rest.ru/reserve
Адрес: ул. Горнолыжная, 3 (нижняя станция СТК "Горный воздух").
Для организованных групп мы предлагаем проведение мастер-классов по индивидуальным условиям.
Реклама. ООО "Гиорги".
