На таможне рассказали, какие нарушения допускают сахалинцы, пересекающие границу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская таможня подвела итоги первого квартала 2026 года: международный пассажиропоток вырос на 19 процентов, а количество правонарушений увеличилось почти на треть. Сотрудники таможенного поста в Аэропорту Южно-Сахалинска оформили 6240 пассажиров, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни, регулярные рейсы сегодня совершаются по направлениям в Пекин и Харбин. Кроме того, границу региона пересекали чартерные самолёты, например, из Таджикистана. Рост числа авиаперелётов повлёк и увеличение нарушений: таможенники возбудили 29 дел об административных правонарушениях.

Начальник таможенного поста Аэропорт Южно-Сахалинск Галина Калинина пояснила, что основные нарушения связаны с перемещением товаров не для личного пользования, а для коммерческой деятельности. Пассажиры часто превышают нормы ввоза табачных изделий, везут в багаже запасные части, микросхемы и печатную продукцию. Среди товаров, попадающих под запреты и ограничения, - семена растений, мясная продукция, торф и грибы Чага.

Сахалинская таможня призывает пассажиров международных рейсов внимательно изучать правила перемещения товаров для личного пользования. Памятки разместили на странице Сахалинской таможни сайта Дальневосточного таможенного управления в разделе «Информация для физических лиц».

За консультацией можно обратиться в правовое отделение по телефону (4242) 491-369. Также в таможне круглосуточно работает телефон доверия (4242) 227-002, куда можно сообщить о неправомерных действиях или бездействии должностных лиц.