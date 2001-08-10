В Приморье передано в суд дело о гибели ребенка на тюбинге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 января 2026 года в лесном массиве в районе улицы Карьерной во Владивостоке при катании на тюбинге погиб малолетний ребенок. Трагедия произошла из-за преступной небрежности взрослого, который не предотвратил опасное развлечение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

В Первореченский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие установило, что обвиняемая приходится погибшему ребенку двоюродной бабушкой. Женщина добровольно взяла на себя заботу о здоровье мальчика в силу родственных отношений и сложившихся обстоятельств. В день трагедии она находилась вместе с ребенком на заснеженном склоне в лесном массиве возле дома №13 по улице Карьерной. Не предвидя возможности наступления опасных последствий, обвиняемая не пресекла катание ребенка на тюбинге с данного склона.

В результате спуска мальчик на большой скорости ударился головой о дерево. Согласно заключению эксперта, полученные телесные повреждения оказались смертельными. Ребенок скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение Владивостока.

В настоящее время суд решает вопрос о принятии уголовного дела к производству.