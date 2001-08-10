Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале 2026 года под артиллерийским обстрелом на территории населённого пункта Новозлатополь военнослужащий с Сахалина спас жизни двух раненых товарищей и сохранил боевую технику. Гвардии прапорщик не допустил паники среди личного состава своего расчёта БПЛА.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, расчёт Христанова нёс боевое дежурство, когда по позициям ударили вражеские снаряды. Двое военнослужащих получили ранения. В критической ситуации, когда жизни угрожала реальная опасность, прапорщик взял управление на себя. Он оказал товарищам медицинскую помощь и сохранил самообладание.

Благодаря его профессиональным действиям подразделение удержало управление расчётом и сохранило вооружение. Боевая готовность не пострадала – военные смогли выполнять последующие задачи. Командование представило Александра Христанова к высокой государственной награде – медали «За храбрость» II степени. Награду вручили за отвагу, самообладание, профессионализм и умелое руководство людьми в бою.