На Сахалине лыжными гонками почтили память мастера спорта Андрея Яковлева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялись региональные лыжные гонки, посвящённые памяти мастера спорта России Андрея Яковлева. На трассу лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" вышли 56 спортсменов разных возрастов, чтобы почтить память выдающегося земляка.

Соревнования объединили участников пяти возрастных категорий, от 2007 до 1965 года рождения и старше. Спортсмены состязались на дистанции 1,6 километра, определяя сильнейших в ходе четвертьфинальных, полуфинальных и финальных забегов. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, победителями стали Дарья Зотова, Валерия Кухарева, Денис Рожков и Дмитрий Котенев.

Участник соревнований Александр Зотов поделился воспоминаниями о своём друге Андрее Яковлеве. Он отметил, что чествование памяти товарища и отличного спортсмена стало для многих важной традицией. Андрей Яковлев, родившийся в 1976 году в Южно-Сахалинске, достиг высоких спортивных результатов, включая бронзу чемпионата России и серебро международного марафона в Саппоро. Всю свою жизнь он посвятил развитию спорта, занимая руководящие должности в спортивных учреждениях Сахалинской области.