В Южно-Сахалинске стартовали бесплатные занятия по сноуборду для новичков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал новый проект по популяризации активного отдыха - бесплатные занятия по сноуборду для начинающих. Первую тренировку провел заслуженный мастер спорта и опытный инструктор Юрий Чемодуров.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, инициатива направлена на то, чтобы сделать этот динамичный вид спорта доступным для всех жителей, независимо от уровня подготовки. Юрий Чемодуров отметил, что цель проекта - познакомить людей со сноубордом, научить их безопасной технике и правилам поведения на склоне. Занятия рассчитаны на участников от 14 лет и будут проходить трижды в неделю.
Среди первых участниц были те, кто долго не решался встать на доску. Варя Сидорова призналась, что четыре года боялась попробовать, а бесплатный формат стал решающим аргументом. Марина Ерохина пришла на занятие с сыном, чтобы побороть свою нерешительность. Депутат городской думы и практикующий тренер Иван Бутаков подчеркнул, что такие инициативы соответствуют стратегии развития массового спорта в регионе, где уже создана обширная инфраструктура.
