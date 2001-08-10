В Южно-Сахалинске стартовали бесплатные занятия по сноуборду для новичков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал новый проект по популяризации активного отдыха - бесплатные занятия по сноуборду для начинающих. Первую тренировку провел заслуженный мастер спорта и опытный инструктор Юрий Чемодуров.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, инициатива направлена на то, чтобы сделать этот динамичный вид спорта доступным для всех жителей, независимо от уровня подготовки. Юрий Чемодуров отметил, что цель проекта - познакомить людей со сноубордом, научить их безопасной технике и правилам поведения на склоне. Занятия рассчитаны на участников от 14 лет и будут проходить трижды в неделю.

Среди первых участниц были те, кто долго не решался встать на доску. Варя Сидорова призналась, что четыре года боялась попробовать, а бесплатный формат стал решающим аргументом. Марина Ерохина пришла на занятие с сыном, чтобы побороть свою нерешительность. Депутат городской думы и практикующий тренер Иван Бутаков подчеркнул, что такие инициативы соответствуют стратегии развития массового спорта в регионе, где уже создана обширная инфраструктура.