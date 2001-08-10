Пожилая сахалинка отправилась в Москву и передала мошенникам 6 миллионов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
67-летняя жительница Южно-Сахалинска передала неизвестным 6 миллионов рублей после звонка лжесотрудника правоохранительных органов, который убедил её прилететь в Москву. Также мошенники оформили микрозаймы на 28-летнего мужчину из Углегорска и похитили 21 900 рублей у 41-летнего жителя того же города под предлогом продажи автозапчасти.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, первое заявление поступило от пенсионерки. Неизвестный позвонил потерпевшей и попросил назвать смс-код, что женщина и сделала. Затем другой злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов, убедил её прилететь в Москву, где она лично передала незнакомцу 6 000 000 рублей.
Второй случай произошёл с 41-летним жителем Углегорска. Неизвестный под предлогом продажи правой задней двери на автомобиль похитил у него 21 900 рублей.
Третьим потерпевшим стал 28-летний житель Углегорска. Неустановленное лицо обманным путём оформило на его имя микрозаймы на общую сумму 22 000 рублей.
Следователи возбудили уголовные дела по всем трём фактам и ведут следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 14 Мая Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?