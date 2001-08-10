Пожилая сахалинка отправилась в Москву и передала мошенникам 6 миллионов

67-летняя жительница Южно-Сахалинска передала неизвестным 6 миллионов рублей после звонка лжесотрудника правоохранительных органов, который убедил её прилететь в Москву. Также мошенники оформили микрозаймы на 28-летнего мужчину из Углегорска и похитили 21 900 рублей у 41-летнего жителя того же города под предлогом продажи автозапчасти.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, первое заявление поступило от пенсионерки. Неизвестный позвонил потерпевшей и попросил назвать смс-код, что женщина и сделала. Затем другой злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов, убедил её прилететь в Москву, где она лично передала незнакомцу 6 000 000 рублей.

Второй случай произошёл с 41-летним жителем Углегорска. Неизвестный под предлогом продажи правой задней двери на автомобиль похитил у него 21 900 рублей.

Третьим потерпевшим стал 28-летний житель Углегорска. Неустановленное лицо обманным путём оформило на его имя микрозаймы на общую сумму 22 000 рублей.

Следователи возбудили уголовные дела по всем трём фактам и ведут следствие.