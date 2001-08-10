Тихоокеанское
Сахалинская сноубордистка завоевала золото и бронзу на Кубке России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка София Надыршина дважды поднялась на пьедестал почёта на этапах Кубка России по сноуборду, которые проходили в городе Куса Челябинской области. Она завоевала золотую медаль на третьем этапе и бронзовую на четвёртом в дисциплине "параллельный слалом-гигант".

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, спортсменка достойно представила островной регион на всероссийских соревнованиях. София Надыршина тренируется под руководством Ольги и Алексея Желтовых в спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду.

В настоящее время она также работает спортсменом-инструктором в Центре спортивной подготовки Сахалинской области. Успехи сахалинки на Кубке России подтверждают высокий уровень подготовки островных сноубордистов.

