Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон

В Южно-Сахалинске прошли первые в текущем сезоне областные соревнования по сноуборду среди юношей и девушек, собравшие около ста участников. Эти старты носят классификационный характер и открывают для победителей путь к крупным региональным турнирам.

Соревнования состоялись на склоне горы Парковая (Городуха), где спортсмены двух возрастных категорий (2011-2012 и 2013-2015 годов рождения) боролись за победу в трёх дисциплинах: параллельном слалом-гиганте, биг-эйре и слоуп-стайле. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, мероприятие провели в рамках государственной программы "Спорт России". Председатель регионального отделения Федерации сноуборда России Ольга Желтова пояснила, что полученный здесь спортивный разряд позволяет спортсменам выступить на первенстве области, которое служит отбором на первенство Дальневосточного федерального округа.

Среди участников турнира были как начинающие сноубордисты, так и опытные атлеты. Например, пятиклассник Илья Маслов, несмотря на юный возраст, уже имеет в активе победу в городском первенстве и призовое место на Кубке Дальнего Востока. Сам спортсмен связывает свои успехи с упорными тренировками, а главной мотивацией для него стали драйв и ощущение скорости.

По итогам соревнований организаторы определили победителей и призёров в каждой возрастной группе. Среди девушек 10-12 лет первое место заняла Ксения Дятлова, второе - Элина Жукова, третье - Дарья Желтова. В категории девушек 13-14 лет лучший результат показала Анастасия Фатеева, за ней расположились Владислава Кокина и Злата Сташко. У юношей 10-12 лет победил Иван Мурашкин, серебро взял Виктор Лебедев, бронзу - Илья Маслов. В старшей группе юношей (13-14 лет) сильнейшим стал Арсений Коваленко, а призёрами - Вениамин Алёшин и Захар Казаков.