Сахалинская сноубордистка завоевала серебро Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка России. Она заняла второе место в дисциплине «параллельный слалом-гигант», в которой участвовали 95 спортсменов из 13 регионов страны.

Соревнования прошли в Челябинской области на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, спортсменка успешно представила островной регион на всероссийских стартах.

Таким образом, Надыршина вошла в число призеров крупного общероссийского турнира, подтвердив высокий уровень сахалинской школы сноуборда.