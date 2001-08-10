Тихоокеанское
Житель Приморья продавал поддельную икру на Сахалине
12:10, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская сноубордистка завоевала серебро Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка России. Она заняла второе место в дисциплине «параллельный слалом-гигант», в которой участвовали 95 спортсменов из 13 регионов страны.

Соревнования прошли в Челябинской области на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, спортсменка успешно представила островной регион на всероссийских стартах.

Таким образом, Надыршина вошла в число призеров крупного общероссийского турнира, подтвердив высокий уровень сахалинской школы сноуборда.

Новости спорта Сахалина и Курил

