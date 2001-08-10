Сборная Приморья победила в первенстве ДФО по синхронному плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по синхронному плаванию, в котором участвовали более 130 юных спортсменов. Соревнования в центре водных видов спорта "Волна" собрали представителей Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.

Сборная Приморского края доминировала в турнире, выиграв все виды программы в двух возрастных категориях. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, сахалинская спортсменка Олеся Дудырева завоевала серебряную награду в технической дисциплине "Фигуры". В дуэтах лучшими стали приморские синхронистки Глафира Медведева и Арина Векслер, а в смешанном дуэте победили Лада Бирюкова и Кирилл Юдаев.

Главный судья соревнований Маргарита Расторгуева отметила высокий уровень организации и возросшую конкуренцию. Она подчеркнула, что сахалинские спортсменки составили достойную конкуренцию лидерам. Мероприятие организовали в рамках госпрограммы "Спорт России" при поддержке благотворительного фонда "ДВИЖЕНИЕ".