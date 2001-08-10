Южно-Сахалинск впервые примет первенство ДФО по синхронному плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск впервые в истории примет первенство Дальневосточного федерального округа по синхронному плаванию. Соревнования пройдут 28-29 ноября в центре водных видов спорта "Волна", где выступят более 150 участников из разных регионов Дальнего Востока.

Торжественная церемония открытия запланирована на 28 ноября на 16:00. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, сахалинцы и гости острова смогут бесплатно посетить соревнования по предварительной регистрации на сайте sakhticket.ru и оценить красоту этого зрелищного вида спорта.

За награды будут бороться юные спортсмены трех возрастных категорий: до 13 лет, девушки 13-15 лет и юноши 13-16 лет. Участники представят программы в дисциплинах "соло", "дуэт" и "группа". Соревнования проводят в рамках государственной программы "Спорт России" при содействии благотворительного фонда "ДВИЖЕНИЕ".