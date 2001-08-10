Тихоокеанское
Минстрой утвердил порядок формирования стоимости обслуживания газового оборудовани
10:14, | Новости спорта Сахалина и Курил

«Сахалинские Акулы» проиграли тульской «Академии Михайлова»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалин в гости к «Сахалинским Акулам» прилетела команда «Академия Михайлова», которая представляет «Золотой» дивизион.

С первых минут «Сахалинские Акулы» активно начали игру, имели отличные моменты открыть счет, но подвела реализация и уверенная игра голкипера соперников Виктора Левченко. В середине первого периода «гости» поймали сахалинцев на контратаке и смогли распечатать ворота Сергея Хачатуряна. Второй период прошел без заброшенных шайб, а в заключительном отрезке игры Артем Крикуненко забросил вторую шайбу, установив окончательный счет – 0:2.

Следующим соперником «Сахалинских Акул» станет столичное «Динамо». Матч пройдёт 12 ноября. Начало встречи в 19:00

