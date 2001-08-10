Победителем этапа спартакиады на Кубок губернатора по плаванию стала команда ПСО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XXIX Спартакиада среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на «Кубок губернатора-2025» продолжается в Южно-Сахалинске. Очередным этапом состязаний стало плавание.
Звание сильнейших в Центре водных видов спорта «Волна» оспаривали команды из Корсаковского района, Южно-Сахалинского городского округа и правительства Сахалинской области.
- Мы рады приветствовать команды на эстафете 4x25. Хочу пожелать спортсменам легкой воды и отличных результатов, всем удачи! - отметила заместитель директора ЦВВС «Волна» Елена Грицук.
По итогам заплыва лучший результат показала команда правительства Сахалинской области в составе Сергея Соколова, Андрея Лаптева, Павла Семенова и Елены Мельник. Серебро у Ксении Харченко, Владимира Гуськова, Александра Макарова, Алексея Боженко и Павла Детинченко из команды Южно-Сахалинского городского округа. Почетное третье место завоевали спеициалисты администрации Корсаковского муниципального округа - Юлия Герасимова, Андрей Хмыз, Евгений Парецкий и Андрея Берман.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:30 5 Ноября Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
11:23 5 Ноября «Ночь искусств» в СахОУНБ посетили почти 600 жителей
17:06 5 Ноября 160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?