14:29, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Победителем этапа спартакиады на Кубок губернатора по плаванию стала команда ПСО

Победителем этапа спартакиады на Кубок губернатора по плаванию стала команда ПСО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XXIX Спартакиада среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на «Кубок губернатора-2025» продолжается в Южно-Сахалинске. Очередным этапом состязаний стало плавание.

Звание сильнейших в Центре водных видов спорта «Волна» оспаривали команды из Корсаковского района, Южно-Сахалинского городского округа и правительства Сахалинской области. 

- Мы рады приветствовать команды на эстафете 4x25. Хочу пожелать спортсменам легкой воды и отличных результатов, всем удачи! - отметила заместитель директора ЦВВС «Волна» Елена Грицук.

По итогам заплыва лучший результат показала команда правительства Сахалинской области в составе Сергея Соколова, Андрея Лаптева, Павла Семенова и Елены Мельник. Серебро у Ксении Харченко, Владимира Гуськова, Александра Макарова, Алексея Боженко и Павла Детинченко из команды Южно-Сахалинского городского округа. Почетное третье место завоевали спеициалисты администрации Корсаковского муниципального округа - Юлия Герасимова, Андрей Хмыз, Евгений Парецкий и Андрея Берман.

