17:46, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
V открытый турнир по баскетболу памяти Юрия Карнаухова прошел в Холмске. Участие в соревнованиях принимали команды юношей из Долинска, Невельска и Холмска.
По результатам трёх сыгранных матчей победу одержал БК «Долинск», обыграв невельский «Сивуч» со счётом 102:74. Тройку призёров замкнули хозяева турнира – БК «Холмск».
Победителем конкурса трёхочковых бросков стал Алексей Завьялов (БК «Холмск»).
Самый ценный игрок турнира – Олег Коновалов (БК «Долинск»).
