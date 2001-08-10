Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2025
Сейчас 02:10
79,47|92,25
ДТП с участием грузовика и легковой машины унесло жизнь водителя
17:46, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова

В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

V открытый турнир по баскетболу памяти Юрия Карнаухова прошел в Холмске. Участие в соревнованиях принимали команды юношей из Долинска, Невельска и Холмска.

По результатам трёх сыгранных матчей победу одержал БК «Долинск», обыграв невельский «Сивуч» со счётом 102:74. Тройку призёров замкнули хозяева турнира – БК «Холмск».

Победителем конкурса трёхочковых бросков стал Алексей Завьялов (БК «Холмск»).

Самый ценный игрок турнира – Олег Коновалов (БК «Долинск»).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?