Команды ведомств сразились за звание сильнейших в турнире «Динамо» по шахматам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На интеллектуальном фронте развернулась настоящая битва: в Южно-Сахалинске состоялись захватывающие соревнования по классическим шахматам, собравшие команды из различных ведомств. Организатором турнира выступила Сахалинская региональная организация «Динамо».

На протяжении всей игры участники демонстрировали не только глубокие стратегические знания, но и умение быстро принимать решения, ведь на каждую партию отводилось всего 15 минут. Напряженные поединки держали в напряжении как самих игроков, так и зрителей.

По итогам упорной борьбы первое место заняла команда МЧС. Серебро забрала команда УМВД по Сахалинской области, а бронзовые медали завоевали представители ЛО МВД.

Традиционно, среди сильнейших игроков из числа сотрудников полиции особо отличились Максим Кравцов и Игорь Тё, продемонстрировавшие выдающееся мастерство.

Все победители соревнований были награждены грамотами и медалями . Такие мероприятия не только способствуют развитию корпоративной культуры и духа сотрудничества, но и являются отличной площадкой для обмена опытом и оттачивания навыков, оставляя яркие впечатления как у участников, так и у многочисленных зрителей.