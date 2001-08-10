Команды ведомств сразились за звание сильнейших в турнире «Динамо» по шахматам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На интеллектуальном фронте развернулась настоящая битва: в Южно-Сахалинске состоялись захватывающие соревнования по классическим шахматам, собравшие команды из различных ведомств. Организатором турнира выступила Сахалинская региональная организация «Динамо».
На протяжении всей игры участники демонстрировали не только глубокие стратегические знания, но и умение быстро принимать решения, ведь на каждую партию отводилось всего 15 минут. Напряженные поединки держали в напряжении как самих игроков, так и зрителей.
По итогам упорной борьбы первое место заняла команда МЧС. Серебро забрала команда УМВД по Сахалинской области, а бронзовые медали завоевали представители ЛО МВД.
Традиционно, среди сильнейших игроков из числа сотрудников полиции особо отличились Максим Кравцов и Игорь Тё, продемонстрировавшие выдающееся мастерство.
Все победители соревнований были награждены грамотами и медалями . Такие мероприятия не только способствуют развитию корпоративной культуры и духа сотрудничества, но и являются отличной площадкой для обмена опытом и оттачивания навыков, оставляя яркие впечатления как у участников, так и у многочисленных зрителей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
16:32 21 Октября Жителям Сахалина предлагают проверить свою финансовую грамотность
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:41 Вчера В Южно-Сахалинске подвели итоги фестиваля-конкурса «Поющие острова»
- 16:36 Вчера Стартовал курс подготовки операторов квадрокоптеров в гвардейском армейском корпусе ВВО
- 14:53 Вчера В Сахалинском областном краеведческом музее 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»
- 12:58 Вчера Команды ведомств сразились за звание сильнейших в турнире «Динамо» по шахматам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?