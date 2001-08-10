Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2025
Сейчас 20:33
81,35|94,67
17:51, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Анна Вяткина заняла второе место на первенстве России по сёрфингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинка Анна Вяткина заняла второе место на первенстве России по сёрфингу в дисциплине «длинная доска». Соревнования проходили в Зеленоградске Калининградской области.

В турнире приняли участие атлеты из семи регионов страны, включая Самарскую, Калининградскую, Сахалинскую и Мурманскую области, Приморский и Краснодарский края, а также Санкт-Петербург. Сахалинская спортсменка продемонстрировала выдающийся результат в женской программе, завоевав серебряную медаль и подтвердив звание кандидата в мастера спорта.

