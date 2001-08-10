Соревнования «Осенний ринг» и «Юность Сахалина» объединяют боксёров из трех регионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе спортивной школы «Кристалл» начались региональные соревнования по боксу «Осенний ринг» и межрегиональный турнир класса «Б» «Юность Сахалина». Мероприятия пройдут с 21 по 24 октября при участии более 80 спортсменов из разных регионов Дальнего Востока.

В турнире «Юность Сахалина», который впервые включен в единый календарный план Федерации бокса России, участвуют юноши 17-18 лет. В региональных соревнованиях «Осенний ринг» выступают боксеры возрастных категорий 13-14 и 15-16 лет, включая как юношей, так и девушек. География участников охватывает Сахалинскую область, Хабаровский и Приморский края.

- Мы ожидаем интересные и напряженные поединки. На соревнования приехали гости из Хабаровска, ожидаем участников из других регионов. Судейский корпус усилен специалистами из Хабаровска, - отметил вице-президент федерации бокса Сахалинской области Николай Слищук.