Островные атлеты почтили память Артура Шалынина на фестивале единоборств в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмск принял десятый юбилейный фестиваль единоборств памяти Артура Шалынина.

В фестивале приняли участие около 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска, Долинска и Корсакова. Программа соревнований включала три вида единоборств, которые особенно любил Артур: самбо, дзюдо и джиу-джитсу. На мероприятии традиционно присутствовали близкие друзья спортсмена и его мама Людмила Николаевна Шалынина.

В рамках фестиваля состоялась торжественная церемония награждения. Почетную грамоту и почетный знак Сахалинской областной Думы вручили Виктору Иосифовичу Шинкевичу - первому наставнику Артура Шалынина. Награда стала признанием многолетнего вклада тренера в развитие самбо и дзюдо в регионе и была приурочена к его 75-летнему юбилею.

Фестиваль единоборств памяти Артура Шалынина стал важной традицией в спортивной жизни Сахалинской области, сохраняя память о спортсмене и пропагандируя ценности мужества и взаимопомощи, которые он воплощал в жизни.