Президент международного союза киокушин провел мастер-класс для сахалинских каратистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президент международного союза киокушин профи-шихан Анатолий Фесенко провел мастер-класс для сборной команды Сахалинской области. Обладатель черного пояса, 6 дан поделился с островными спортсменами своим опытом и знаниями.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, профи-шихан провел два учебно-тренировочных занятия для сахалинских каратистов. На занятиях особое внимание уделили технике перемещения в боевой стойке и биомеханике ударов руками и ногами.
Анатолий Фесенко высоко оценил уровень подготовки сахалинской сборной команды к предстоящим внутренним и выездным турнирам. Мастер-класс от президента международного союза киокушин стал важным событием для развития этого вида единоборств на Сахалине.
