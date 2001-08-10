Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2025
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15:50, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовала регистрация на турнир по пляжному волейболу

На Сахалине стартовала регистрация на турнир по пляжному волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на турнир по пляжному волейболу среди любительских команд, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования пройдут 26 июля на городском пляже в Аниве. Их участниками могут стать все желающие. Команда должна состоять из двух человек – мужчины и женщины 2010 года рождения и старше.

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