Тихоокеанское
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16:05, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец завоевал две медали на чемпионате и первенстве России по каратэ

Сахалинец завоевал две медали на чемпионате и первенстве России по каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иван Власов завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате и первенстве России по каратэ (спорт глухих). Соревнования прошли в Новосибирске и собрали спортсменов из 19 регионов страны.

Сахалинскую область представили воспитанники спортивной школы восточных видов единоборств Иван Власов и Даниил Сафин.

По итогам конкурентной борьбы Иван Власов стал абсолютным победителем первенства среди юношей 16-17 лет в дисциплине ката. В чемпионате Ивану удалось подняться на третью ступень пьедестала среди мужчин старше 18 лет.

Даниил Сафин вошел в топ-10 среди мужчин весовой категории до 75 кг, заняв 7 место.

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