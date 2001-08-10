Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Ахмед Ахмедов завоевал золотую медаль на международных соревнованиях в Ереване, победив в финале албанца Оргеша Арифи в весовой категории до 60 кг. Сборная России, выступавшая под нейтральным флагом, показала впечатляющий результат, разделив первое командное место с Хорватией благодаря двум золотым, одной серебряной и одной бронзовой наградам.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, Ахмед Ахмедов, представляющий местную спортивную школу восточных единоборств, успешно прошёл все этапы турнира и одержал уверенную победу в решающем поединке. В международных соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 50 стран, что подчёркивает их масштаб и высокий уровень конкуренции. Успех сахалинского спортсмена стал ярким примером мастерства и упорства, принеся России одну из двух золотых медалей.

Помимо индивидуальных достижений, сборная России продемонстрировала командное превосходство, разделив первое место с Хорватией в общем зачёте. Такой результат подтверждает статус российских каратистов как одного из лидеров мирового спорта, несмотря на выступление под нейтральным флагом. Победа Ахмеда Ахмедова стала важным вкладом в общий успех команды и вдохновила других спортсменов региона на будущие достижения.