Тихоокеанское
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09:57, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский спортсмен Ахмед Ахмедов стал чемпионом Европы по каратэ

Сахалинский спортсмен Ахмед Ахмедов стал чемпионом Европы по каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Ахмед Ахмедов завоевал золотую медаль на международных соревнованиях в Ереване, победив в финале албанца Оргеша Арифи в весовой категории до 60 кг. Сборная России, выступавшая под нейтральным флагом, показала впечатляющий результат, разделив первое командное место с Хорватией благодаря двум золотым, одной серебряной и одной бронзовой наградам.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, Ахмед Ахмедов, представляющий местную спортивную школу восточных единоборств, успешно прошёл все этапы турнира и одержал уверенную победу в решающем поединке. В международных соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 50 стран, что подчёркивает их масштаб и высокий уровень конкуренции. Успех сахалинского спортсмена стал ярким примером мастерства и упорства, принеся России одну из двух золотых медалей.

Помимо индивидуальных достижений, сборная России продемонстрировала командное превосходство, разделив первое место с Хорватией в общем зачёте. Такой результат подтверждает статус российских каратистов как одного из лидеров мирового спорта, несмотря на выступление под нейтральным флагом. Победа Ахмеда Ахмедова стала важным вкладом в общий успех команды и вдохновила других спортсменов региона на будущие достижения.

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