В Кубке Сахалинской области по плаванию участвуют 430 спортсменов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице Сахалинской области стартовали заплывы Кубка региона по плаванию, в которых участвуют 430 спортсменов. Соревнования проходят в Центре водных видов спорта "Волна", который был построен по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке ПАО "Газпром". Эти состязания привлекли внимание пловцов со всего региона, что подчеркивает растущий интерес к водным видам спорта на Сахалине.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, участники соревнуются на различных дистанциях: 50, 100, 200 и 1500 метров в таких стилях, как вольный, брасс, баттерфляй, комплексное плавание и плавание на спине. В состязании принимают участие спортсмены из Корсакова, Охи, Поронайска, Ногликов и Южно-Сахалинска. Эти региональные соревнования также служат отбором для финала Кубка России по плаванию, который пройдет в Казани с 23 по 26 июня. Главный судья соревнований Сергей Острушков отметил важность этих заплывов для спортсменов.

Победитель на дистанции 100 метров вольным стилем Даниил Болгов поделился своими впечатлениями от заплыва, отметив свою уверенность в победе: "Я не волновался, так как был уверен в своих силах. Показал хороший результат и очень рад, что выиграл. В "Волне" вода отличная!" Соревнования продолжатся 7 и 8 мая, что дает участникам возможность продемонстрировать свои навыки и побороться за призовые места.