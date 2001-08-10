В Кубке Сахалинской области по плаванию участвуют 430 спортсменов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В столице Сахалинской области стартовали заплывы Кубка региона по плаванию, в которых участвуют 430 спортсменов. Соревнования проходят в Центре водных видов спорта "Волна", который был построен по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке ПАО "Газпром". Эти состязания привлекли внимание пловцов со всего региона, что подчеркивает растущий интерес к водным видам спорта на Сахалине.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, участники соревнуются на различных дистанциях: 50, 100, 200 и 1500 метров в таких стилях, как вольный, брасс, баттерфляй, комплексное плавание и плавание на спине. В состязании принимают участие спортсмены из Корсакова, Охи, Поронайска, Ногликов и Южно-Сахалинска. Эти региональные соревнования также служат отбором для финала Кубка России по плаванию, который пройдет в Казани с 23 по 26 июня. Главный судья соревнований Сергей Острушков отметил важность этих заплывов для спортсменов.
Победитель на дистанции 100 метров вольным стилем Даниил Болгов поделился своими впечатлениями от заплыва, отметив свою уверенность в победе: "Я не волновался, так как был уверен в своих силах. Показал хороший результат и очень рад, что выиграл. В "Волне" вода отличная!" Соревнования продолжатся 7 и 8 мая, что дает участникам возможность продемонстрировать свои навыки и побороться за призовые места.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:15 Вчера Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
15:02 5 Мая Мошенники более 7 000 раз пытались дозвониться до жителя Южно-Сахалинска
14:14 6 Мая В Южно-Сахалинске 6 и 7 мая ограничат движение и парковку
10:39 6 Мая В Южно-Сахалинске подростки купили автомобиль и промчались по улицам на его крыше
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
Выбор редакции
- 09:23 Вчера В Кубке Сахалинской области по плаванию участвуют 430 спортсменов
- 16:21 6 Мая Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертного полка"
- 11:32 6 Мая В Южно-Сахалинске в честь юбилея Победы состоятся праздничные концерты
- 08:58 5 Мая Сахалинская библиотека организует вечер, посвященный 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?