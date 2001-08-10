Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2026
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Во вторник будет перекрыт участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске
15:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Во вторник будет перекрыт участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске

Во вторник будет перекрыт участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 сентября с 10.00 до 15.00 на участке улицы Поповича в районе дома № 51 будет полностью закрыт проезд.

Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ АО «Сахалинская коммунальная компания».

Водителей просят планировать маршрут с учетом ограничения.

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