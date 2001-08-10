Долинск и Оха стали победителями Кубка Сахалинской области по баскетболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе Учебно-тренировочного центра "Восток" прошел традиционный Кубок Сахалинской области по баскетболу, в котором участвуют как мужские, так и женские команды. В этом году в соревнованиях приняло участие 6 мужских и 5 женских коллективов из различных городов региона, включая Южно-Сахалинск, Оху, Александровск-Сахалинский, Невельск, Корсаков и Долинск, сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Председатель региональной федерации баскетбола Антон Лазарев отметил, что этот турнир подтвердил растущую популярность баскетбола в Сахалинской области. "Мы наблюдали зрелищные матчи, достойную конкуренцию и настоящую волю к победе. Особенно радует, что призовые места заняли команды из разных городов, что свидетельствует о развитии баскетбольной культуры на всей территории региона", - рассказал он. Женские команды играли по круговой системе, каждая провела по 4 матча, в результате чего было сыграно 10 игр, определивших сильнейших.

В женском турнире победу одержала команда "Оха", которая показала отличную игру. Серебряные медали завоевал коллектив "Бардак" из Южно-Сахалинска, а бронзу получили баскетболистки "Адреналина" также из Южно-Сахалинска. Четвертое место заняли спортсменки из "Корсакова", а замкнули таблицу команды "Невельск". Лучшими игроками женского турнира стали Надежда Дорошенко и Александра Ткаченко из "Охи", а также Юлия Сорокина из "Бардака".

Среди мужчин чемпионом стал "Долинск", который продемонстрировал яркую игру на всех этапах соревнований. Второе место занял "Южно-Сахалинск", а третье досталось команде из "Охи". "Корсаков" занял четвертую позицию, "Невельск" - пятую, а "Александровск-Сахалинский" завершил турнир на шестом месте. Лучшими игроками мужского турнира признаны Фрунзе Васканян из "Долинска", Даниил Цыкура из "Южно-Сахалинска" и Виталий Колесник из "Охи". Виталий поделился своими впечатлениями: "Быть признанным одним из лучших игроков - большая честь. Турнир получился напряженным, каждая игра требовала максимальной отдачи. Хочу поблагодарить своих партнеров по команде и тренеров за поддержку. Уверен, что такие соревнования мотивируют нас расти и добиваться новых побед!"

Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты. Мероприятие прошло в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", инициированной президентом Владимиром Путиным, что подчеркивает важность спорта в жизни региона.